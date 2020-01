Gala Caldirola alista su llegada a Chile para participar en Bailando por un Sueño

Para marzo está fijado el debut de Bailando por un Sueño, la versión local del popular formato argentino que se emitirá por Canal 13. Una de las participantes será Gala Caldirola, quien vivirá en Santiago junto a su hija Luz Elif durante el período que esté en competencia.

Eso sí, la española arribará al país sin Mauricio Isla, quien actualmente cumple compromisos en el Fenerbahçe de Turquía. "Lo tuve que pensar bastante porque yo vivo en Estambul, acá está Mauro, él tampoco se puede ir a Chile conmigo. Tenía que hacer un poquito de cambios, como ir sola con la niña, pero nada que no se pudiera arreglar", contó la modelo a LUN.

Caldirola llegará a Chile a mediados de febrero y vivirá con la pequeña en una vivienda que ella e Isla tienen en el país. Para efectos de los ensayos, acomodará sus horarios con los del jardín de Luz Elif, mientras que durante las grabaciones contará con un amplio respaldo.

“Los días que tenga que grabar tengo la suerte de que en Chile está toda la familia de Mauro y voy a tener todo su apoyo para que puedan quedarse algunas nochecitas con la niña. También tengo amigos que me ayudarán. Le dejo todas sus comiditas congeladas para que ella tenga todo, sé que va a descansar bien y estará muy bien cuidada el rato que yo no esté”, señaló la exchica reality.

Incluso Gala confesó que su marido baila mejor que ella y que realiza tutoriales para estar en forma. Respecto de la opinión del "Huaso", la maniquí señaló que "él sabía que en algún momento iba a tener que retomar lo mío. Él me apoya en todo, nunca me va a negar que haga algo que me ilusiona. Claro que hace un tiempo hubiera sido más difícil porque la niña era más chiquita".