Gael García Bernal: Es una tristeza que nuestras películas no se estrenen tanto por Latinoamérica

Hasta el domingo 25 de septiembre se realizará la décimoquinta edición del Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic), que cuenta con dos invitados internacionales: los actores Gael García Bernal y Wagner Moura. Ambos, viajaron para presentar películas donde participan como directores.

"Chicuarotes" es el segundo filme como realizador del mexicano.

"Es una tristeza realmente que nuestras películas no viajen tanto por Latinoamerica, que no se estrenen tanto. Deberían estrenarse mucho más. Tenemos esta coincidencia violenta y fatídica pero también que nos dio la vida de alguna manera de poder entendernos en este idioma a kilómetros y kilómetros de distancia. A veces resulta como un poco desolador que no nos intercambiemos tanto nuestras películas. Espero que eso cambie definitivamente", dijo el actor.



"Chicuarotes" de García Bernal podrá ser vista este lunes en Cine Hoyts Parque Arauco, el viernes en el de La Reina. Además, se exhibirá el domingo en Antofagasta, ciudad que por primera vez es sede de Sanfic.

Por su parte, el brasileño Wagner Moura, conocido como Pablo Escobar en la serie "Narcos", presenta su ópera prima "Marighella", que recrea los últimos años del guerrillero Carlos Marighella. Tendrá una función el sábado a las 21:15 horas en el recinto de La Reina, varios meses antes del estreno en su país.

"El país está completamente dividido. Polarizado. De una manera muy estúpida. Entonces, yo creo que ahora seguro un cinturón de amor en la película, por gente que quiere ver esta película, esta narrativa contada ahora en este momento del país. Pero igual habrá mucha gente… Y la cosa está tan fea allá que es posible que haya gente en las salas, gritando, impidiendo la proyección. Todo tipo de cosas puede pasar. Pero yo estoy muy listo para eso. Para este debate, para hablar. La película fue hecho para eso", expresó.

Además de los cines mencionados, también funcionan como sedes el Hoyts de Plaza Egaña y Vivo Imperio, la Cineteca Nacional y la fundación CorpArtes. Las funciones tienen un valor de $3.100 pesos y hay algunas que son gratuitas. La programación completa está disponible en www.sanfic.com.