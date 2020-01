Gabriel Cañas llegó a la avant premiere de su nueva película acompañado de su marido

El actor Gabriel Cañas, conocido por sus papeles en Río Oscuro y Perdona Nuestros Pecados, asistió a la avant premiere de su nueva película, La Casa, acompañado de su pareja.

Se trata del coreógrafo Gonzalo Beltrán, con quien firmó el Acuerdo de Unión Civil en enero de 2016.

En el evento, que se realizó en el mall Alto Las Condes, el intérprete nacional presentó al bailarín como su marido.

La relación del actor no era ningún secreto, dado que en 2018, cuando recibió el Premio Caleuche a "Mejor Actor de Soporte", por su papel como Horacio Möller en PNP, agradeció con tiernas palabras a su esposo.

Sobre su nueva cinta, Cañas comentó que recibió buenas críticas y que fue grabada en tiempo real, sin cortes. "Nunca veo películas de terror porque en general no me dan miedo, sino risa, pero esta tiene un suspenso muy bien trabajado. La actuación de Gabriel me pareció súper buena, emocionante", contó Gonzalo.