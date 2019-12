Fusión Humor se prepara para Viña 2020: 'Somos una mezcla entre el Chavo y Dinamita Show'

El cuarteto humorístico caracterizado por humor circense ya está confirmado para participar en la versión 2020 del Festival de Viña del Mar. Pese al gran desafío que significa para su carrera, los Fusión Humor están "tranquilos, trabajando desde hace un par de semanas", según contaron en entrevista con Ciudadano ADN.

A León, Bodoque, Cebolla y Rulo "nos confirmaron la primera semana de septiembre y hemos estado trabajando a puerta cerrada, aunque claramente todo cambió post 18 de octubre", según relataron, conscientes de que "es un festival que va a pasar a la historia y hay que estar a la altura".

El contexto social, expresaron, es "imposible pasarlo por alto". Por eso, su rutina incluirá diversas referencias a eventos como marchas, saqueos o cacerolazos. Pero se mostraron entusiasmados de ver los cambios en la sociedad chilena que se han producido en pocas semanas. "Este Chile antiguo era más chaquetero, de la oportunidad, si te caís te aprovecho, y hoy hay una forma distinta de encontrarnos como ciudadanos".

La agrupación nació hace 10 años en las calles de Viña del Mar, como mimos y payasos, "y un día decidimos hacer humor", según relataron. En ese proceso fue clave conocer a Mauricio Medina, El Indio de Dinamita Show. "Él nos enseñó mucho de hacer humor y de responsabilidad. Nos dio una clave, que el humor es serio, si quieres hacer humor tienes que tomártelo en serio".

El integrante más nuevo de la agrupación es León, quien "es nuestro bandejero, el que tiene que aprenderse los textos, manejar los tiempos, y bandejear a tres personajes es difícil". León viene del mundo del teatro, y "le ha costado un poquito porque esto es más libre, no tan apegado al texto. Antes teníamos a un Don Ramón, pero este es el Profesor Jirafales", comentaron en referencia al integrante anterior, que se alejó del grupo. Sin embargo, la llegada de León "creo que nos hizo muy bien, nos dio un refresh".

Tras pasar por diversos festivales televisados como Dichato, Talca, Olmué o Las Condes, "el único que nos faltaba era Viña del Mar". Un evento con mayores expectativas y mucho más estricto en la revisión previa de las rutinas. Sin embargo, "si se presta el momento para improvisar lo vamos a hacer". Fusión Humor creen que es posible reírse de todo: "el bufón es el único que puede decirle las cosas al rey. Nos reímos mucho de la interna: de si uno terminó una relación, incluso la muerte de algún familiar".

A la hora de mencionar sus referencias, mencionan desde nombres tan tradicionales como Ruperto, Pastelito y El Chavo del Ocho ("somos una mezcla entre el Chavo y Dinamita Show", dijeron), hasta más rupturistas como George Carlin. Bojack Horseman y Rick and Morty. "Cuando vi a Dinamita Show en Viña 1996 dije voy a hacer humor, tenía 15 años", expresó uno de sus integrantes.

Y también se mostraron expectantes por el resto de los créditos humorísticos del próximo Festival de Viña. "Pedro Ruminot es el único que hace stand up puro, tiene más pega. Lo que hace Javiera Contador es gracioso, puede sorprender", dijeron, puntualizando que "el stand up es mucho trabajo de observación de la realidad, lo que hacemos nosotros es mucho trabajo de observación de la irrealidad".

Según contaron, Didier (Bodoque) es el libretista del grupo. "Llego con escaletas y las presento", comentó, lo que demuestra que se toman el humor muy en serio. "Nos juntamos todos los días de nueve de la mañana a cinco de la tarde", contaron. Por eso, esperan que ese trabajo se cristalice en un éxito sobre la Quinta Vergara. "Que la gente lo disfrute, esperamos estar a la altura, que no se convierta en un bálsamo ni una aspirina sino en algo que nos deje a todos algo. El festival puede ser un lugar donde encontremos puntos de convergencia y un escenario grande para decir cosas importantes. Si no resulta, puede pasar, trabajaremos para que no suceda", finalizaron.