Fundador de Tinder dio consejos para colocar la mejor foto de perfil y lograr el 'match'

Un artículo publicado por la revista GQ apuntó una serie de consejos entregados por el mismísimo fundador de Tinder, Sean Rad, para atraer el "match" a través de las fotografías de perfil. Son claves, por ejemplo, la forma de vestir y el modo de enseñar el rostro.

Lo primero que afirma Rad es que hay que sonreír en las fotos. "Un perfil acogedor comienza con una sonrisa. Es más probable que su potencial cita le dé match si es una sonrisa genuina", recomendó.

También aconsejó evitar quitarse la polera. "Las selfies en gimnasio y sin camisa son un gran 'no'. Lo último que quieres que piensen esas personas es que estás demasiado absorto en ti o sufres demasiado narcisismo para mantener una conversación real", señaló Rad.

El contacto ocular también es clave y por ello recomienda no subir una foto con lentes de sol, ya que "uno cuando se pone lentes (de este tipo) está poniendo una barrera para saber quién está detrás y eso la otra persona lo nota", señaló a LUN Christian Andrada, asesor en comunicaciones.

Por otra parte, Rad subrayó no poblar el perfil de selfies y que no se debe subir más de una. Tampoco son recomendables las fotos grupales en exceso, ya que "no quieres que todas las fotos estén en grupos porque pueden tener dificultades para encontrarte, debe quedar claro quién eres".

Finalmente, el fundador de Tinder recomienda a las personas mostrar imágenes haciendo lo que más les gusta. "Este tipo de fotos son una manera fácil para que una persona aprenda más sobre usted y comience una conversación relevante, además, muestra su lado aventurero", dijo Rad.