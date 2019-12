Fundación Adopta lanzó libro 'Historias asombrosas de gatos' en Cine Arte Alameda

El pasado sábado 14 de diciembre, la Fundación Adopta lanzó el libro "Historias asombrosas de gatos", en el Centro Arte Alameda, presentado por el animador de televisión, Jaime Coloma.

El libro reune diversas expresiones, como historias o poesías personales, que realizan personajes de distintas nacionalidades sobre sus gatos.

Uno de ellos es Jesús Callejo Cabo, escritor e investgador español que escribió: "Le pusieron de nombre Silvestre, como el de los dibujos animados de Looney Tunes. Cuando llegó al Hospital Santa Maria della Stella, en la localidad italiana de Orvieto, buscaba un poco de comida y de calor. Había sido abandonado en una alcantarilla junto a sus cuatro hermanos".

Esta iniciativa nace con Emilia, una gatita ciega rescatada por la fundación, que inspiró siete libros, y un audiolibro que fueron donados a escuelas de niños no videntes o con baja visión.

Los fondos recaudados con el libro, irán en beneficio del Santuario Emilia, lugar que acoge gatos discapacitados, ciegos, ancianos y con enfermedades crónicas que no tienen hogar.

Entre algunos de los 27 personajes que participaron en la creación del libro, se encuentran Gepe, Ramón Díaz Eterovic, Alison Mandel, Ramiro Sanchiz, Jesús Callejo, Ignacio Colil, Rebeca San Román, Carla Zúñiga, Mauricio Redolés.

Este último, por ejemplo, cuenta la historia con las gatas que llegaron a su casa: "Al momento en que llegaron esas gatas a mi casa, los felinos eran para mí seres absolutamente prescindibles que cagaban bastante fétido. Además de su permanente ronroneo autocomplaciente, que a veces me exasperaba, no me decían nada. A poco de haber llegado a la casa, cuando tenía unos dos meses, una tarde después del almuerzo, la Negra me miró desde el piso y emitió un corto maullido. Me giré un poco y saltó a mis rodillas. Me volvió a mirar a los ojos y comenzó un suave ronroneo. Desde ese momento la amé, porque entendí que ella me había escogido a mí y no yo a ella.

Por su parte, la comediante Alison Mandel cuenta también cómo fue tener a su gata Muamia: "Adoptar a un animal lleva gastos, preocupaciones. En mi caso, muchas postergaciones, lleva problemas y angustias de veterinario, pero lo que más trae es amor, compañía y risas. Antes me caía mal la gente que no tenía mascotas. Hoy me dan pena porque quien no haya tenido una relación como la mía con Muamia simplemente no conoce el amor".





Encuentra información de la compra del libro, aquí.