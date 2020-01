'Fue una noche que nunca olvidaré': Jennifer Aniston publicó divertida foto en Instagram

La ceremonia de los Premios SAG, celebrada la noche del domingo, fue la cumbre perfecta para los amantes de los amoríos de los 90 y 2000, especialmente para los damnificados por el quiebre entre Jennifer Aniston y Brad Pitt.

Luego de cruzarse en varias instancias de esta temporada de premios, finalmente ambos fueron captados tras bambalinas en el evento realizado en Los Ángeles. Sonrisas cómplices, abrazos y tomadas de mano entre los dos revolucionaron las redes sociales.

Especialmente porque los dos tuvieron algo en común después de tanto tiempo: obtuvieron galardones en los SAG. Pitt ganó como Mejor Actor Secundario en "Once Upon a Time… in Hollywood" y Aniston hizo lo propio como Mejor Actriz en una serie dramática en “The Morning Show”.

Para celebrar este logro, "Jen" subió un posteo divertido a Instagram, en la que aparece en el asiento de atrás de un automóvil, con el vestido blanco que utilizó en la premiación. En otra imagen, luce la estatuilla lograda sobre una bañera, junto con la ropa y los zapatos de la ceremonia.

"Sin arrugas… más duro de lo que parece. En algún lugar entre estas dos fotos, mis compañeros me dieron un regalo que apreciaré y una noche que nunca olvidaré", escribió la actriz, sin hacer mención directa a su encuentro con Brad Pitt.