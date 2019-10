Fritanga ayudó a la gente que está quedándose sin agua en las tomas de Copiapó

Felipe Urra, más conocido como "Fritanga", ha compartido varios registros de las manifestaciones en las que ha participado durante estos días, haciendo varios llamados a la paz.

En uno de sus últimos videos, el exchico reality comentó que "aquí (Copiapó) la gente está reuniéndose para marchar, pero pacíficamente. Basta de la violencia, que calme la cosa, que calmen las aguas. Póngale bueno, lo único que puedo decir, cuídense".

También contó que cerca de las tomas de Andacollo los ciudadanos tienen problemas con el agua potable, ya que los camiones no están abasteciendo a la gente, por lo que llevó bidones para socorrerlos.

"Estoy aquí desde las tomas. No están llegando los camiones para acá, la gente está reclamando. Llevamos unos bidones, quedamos 'patos' con el camión. Esto no es lucro, hay que ayudar, no están llegando las cosas", expresó.

Además, aseguró que este es el "verdadero reality" porque las personas son de esfuerzos y sea como sea tienen que trabajar y sobrevivir. "Está todo seco para acá arriba, en las poblaciones altas. Aquí vive gente humilde, pero igual sale a ganarse el día a día en las mañanas, a luchar su vida. Aquí no está ni pavimentado. Este es el verdadero reality", agregó.