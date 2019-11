Francisco Melo y su obra 'La verdad': 'Se ve y actúa muy distinta que hace dos semanas atrás'

"Es muy raro en esta época estar promocionando una obra de teatro" partió aclarando Francisco Melo en entrevista con Ciudadano ADN. El actor se encuentra protagonizando el montaje "La verdad", junto a Francisca Imboden, Daniela Lhorente y Juan Pablo Sáez, en el Teatro San Ginés del 7 al 9 de noviembre.

Ante la crisis social que vive Chile, Melo expresó: "No tenemos muy claro qué es lo que va a seguir, pero suplicamos por cierta sensatez, sobre todo de nuestras autoridades, para volver a sentir que tenemos algo que estaba funcionando".

"El otro día leí una imagen que decía 'el que no tiene rabia es un privilegiado', y eso es un poco, todos los que estamos en esta mesa tenemos privilegios, y ahora hemos escuchado a la gente de la calle y el relato del día a día", expresó. Un grupo social al que "en el macro no se les ve el peso, en el micro agarra contenido".

Un desafío que no sólo corresponde a la clase política, sino también a "una clase alta acomodada que no sabe cómo vive una semana cualquier chileno que está diciendo 'no nos alcanza'. Porque tenemos el sueldo mínimo más grande de Latinoamérica, pero el cargo, el acceso a la salud, el CAE. No alcanza". Sin embargo, Melo puntualizó que "quienes deben tomar decisiones concretas y radicales son quienes están en el poder".

"Esto hay que controlarlo y la única forma es igualando la cancha" insistió, aclarando que "no se trata de ser bueno y repartir la torta, es de redefinirnos como sociedad". "Creo que la base está en que el estado no debe ser subsidiario, debe hacerse cargo, y es evidente que no se ha hecho cargo. Lo ha hecho la gente, a costo de un endeudamiento feroz que la deja ahogada hasta el infinito", expresó.

Como miembro del ambiente artístico, uno que "funciona más con la guata que con la cabeza, por eso se le relaciona más a la izquierda, los otros son más tecnócratas que emocionales" siente que debe seguir entregando lo que sabe hacer a la población, sin por esto plantearse como una evasión a lo que ocurre en el país.

Desde ahí se instala "La verdad", una comedia contemporánea donde un hombre (Melo) se enfrenta a dejar de disimular ante a su esposa, a su amante y a su mejor amigo. "Uno puede verlo como una comedia, pero puede ser una tragedia", expresó el actor. Además de que en el montaje "se plantean temas tremendamente actuales", en su opinión "hay una contingencia que hace ver y actuar la obra muy distinta que hace dos semanas atrás".

Un cambio de mirada que, según Melo, también debería alcanzar a la industria televisiva, donde él ha hecho una prolongada carrera como actor de teleseries. "Los creativos estaban en este status quo bonito que teníamos, pero esta revuelta debiera generar nuevas editoriales. Vamos a obligarnos a ponerle un poquito más de contenido", sostuvo. "La niña pobre que se enamora del rico seria tremendamente desafinado, ahora se descubre que tiene muchas más capas. Si se aborda se tendría que abordar desde perspectivas más complejas".

Melo finalizó comentando que al género de las teleseries "se le critica por ser más bien básicas y repetitivas, quizás éste es el momento", agregando que la teleserie estelar que su canal, Mega, tiene hoy en pantalla ("Juegos de poder") "si hoy en día se empezara a grabar tendría otros colores".