Francisca Valenzuela se prepara para Viña 2020: 'Hay presión de que uno diga cosas, y es difícil'

La noche del lunes 24 de febrero, Francisca Valenzuela compartirá el escenario del Festival de Viña del Mar junto a dos mujeres chilenas: Mon Laferte y Javiera Contador. Un concepto que la entusiasma. "Lo lindo es que cada una tiene su rollo, pero compartimos esa autenticidad y esa fuerza", según expresó en entrevista con Ciudadano ADN.

Una nueva etapa, que se refleja en su último tema, "Héroe", que tiene que ver con una fortaleza interior, y que coincide con el estallido social que vive el país. "La fortaleza es resistir, luchar y tener el puño en alza, y también la vulnerabilidad. Ahora empezó a tener un significado diferente".

Como representante de una generación -tiene 32 años- se enfrenta desde un nuevo lugar al movimiento social. "No somos tradicionales en la idea de opinar. Antes se hacía desde un lugar más partidista o binario. Hoy hay causas, hay transformación", estimó. Una transformación social que "es un proceso lento y doloroso, que a veces impacienta", pero que tiene cambios visibles, entre los que destacó el feminismo y la autonomía económica. Sin embargo, "faltan mujeres, falta representación y participación", por lo que considera necesario "crear espacios que también sean inclusivos para todo tipo de diversidad".

Ahora, se prepara para la noche femenina de un Festival de Viña que promete estar marcado por el estallido social. Un evento que "ha estado en las buenas y en las malas y los artistas lo han usado, y eso está bien". Pese a eso, puntualizó que "a mí lo que me compete es mi show, yo voy como músico invitado. Esta es una situación muy compleja y estamos todos muy frustrados y cansados. La presión de que uno diga ciertas cosas uno la siente, y es difícil".

En su show, adelanta, habrá participación de "bailarinas y bailarinos", incluida ella misma, aunque "no soy los Power Peralta". Bailar y cantar sobre el escenario "es muy difícil pero también muy rico. Cierro los ojos y se me olvida que hay gente afuera", confesó Francisca, que también cree que la suspensión de la tradicional gala festivalera es "una buena decisión comunicacional".

La cantante vivió sus primeros años en tránsito entre Estados Unidos y Chile, lo que sigue siendo así en su carrera artística. "Tengo una vida bastante nómade". Pese a eso, está comprometida con lo que ocurre en Chile. "Tengo un pasaje de vuelta para el 20 de abril" para votar en el plebiscito, adelantó, recordando que pasó el 18 de octubre en Santiago Centro. "Al otro día tenia un concierto en Antofagasta, salimos con toda la incertidumbre y nos quedamos varados un día más".

Su carrera profesional ha estado llena de elogios. La edición española de Esquire la calificó de "la artista más glamorosa de Latinoamérica", mientras el New York Times la llamó "máquina de hacer hits". Sin embargo, el elogio más grande que podría recibir, confesó, es "que me digan que en mis canciones hay un elemento real y humano. Que me digan 'me identifico'".

Francisca se declara "muy consciente de la vida de privilegios que he tenido", desde una familia que "siempre me quiso, me cuidó y me ayudó. Si soy lo que soy es por ellos, desde lo material hasta lo emocional". Desde ahí, asegura que "el privilegio tiene que ser uno de los motores que activa tu lucha contra la injusticia". Y tiene una opinión clara de hitos del estallido social como la performance de Las Tesis. "Es increíble cómo refleja un sexismo arraigado en una sociedad. Realmente un himno".