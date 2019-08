Francisca Solar y 'Los últimos días de Clayton & Co.': 'Se ha abusado de la magia y lo sobrenatural'

Escritora y periodista, se hizo un nombre dedicándose a la literatura infantil y juvenil. Hoy, Francisca Solar da el salto y presenta "Los últimos días de Clayton & Co.", su última novela, donde se dirige a un público más adulto, y que presentó en entrevista con Ciudadano ADN.

"Los últimos días de Clayton & Co." cuenta la historia de Abigail Clayton, propietaria del estudio fotográfico que da título a la novela, es reconocida por su talento para fotografiar a los muertos. A fines del siglo XIX, según contó la autora, "cuando moría un patriarca, se utilizaba como hito el fotografiar al cadáver. Se le vestía, se le peinaba con sus mejores ropas, se hacía a la familia posar con el muerto y todo. El arte de la fotografía mortuoria era pasar piola al muerto, esa era la gracia".

Una práctica muy popular en la Europa de esa época, y que en la novela llega a Valparaíso con el desembarco de Abigail, que esconde un tenebroso secreto: los protagonistas de sus fotografías le susurran secretos sobre los vivos, con lo que termina convirtiéndose en una médium, generando sospechas y desconfianzas e involucrándose en un escabroso caso de homicidio.

La escritora, que se define como "un ratón de biblioteca, me fascina investigar", contó que los meses previos a sentarse a escribir la novela fueron "exquisitos, y le dieron todo el sustento a esta historia de ficción". Sin embargo, Solar no pudo comprobar que esta disciplina efectivamente se haya realizado en nuestro país. "Revisé registros y nadie se dedicaba a la fotografía mortuoria, así que dije: si no existe, yo lo voy a inventar".

Tras dar sus primeros pasos en 2003 publicando un fanfiction basado en la saga de Harry Potter ("El ocaso de los altos elfos"), aprendió a tener una relación horizontal con quienes la leen, comunicándose con ellos a través de redes sociales. "Da frutos cultivarla así, lo sigo comprobando todos los días. A mí no me acomoda la relación vertical de muchos autores con sus lectores", expresó Solar, que cuenta que su deseo de escribir para un perfil de público más adulto tiene que ver con que "estaba demasiado cómoda en la literatura infantil y juvenil. Y yo busco desafíos constantemente".



Un giro que en "Los últimos días de Clayton & Co." incluye elementos como la presencia de asesinos en serie, una de las obsesiones de Solar, que tiene estudios en criminología y psicología forense. "Me encanta la ciencia del comportamiento y estudio asesinos en serie. Y soy súper matea, así que trato de que lo que sea que escribo, hacerlo desde un lugar de mucha propiedad. Estudiar me permite entrar con mayor facilidad en la cabeza del villano".

"Cuando escribí mi villano, vi mis profundidades, mi propio lado B", contó, asegurando que escribir a este tipo de personajes haciendo el ejercicio de ponerse en sus zapatos “es peligrosísimo, es entrar a las profundidades más oscuras del ser humano y eso da susto”.

Una carga negativa que también ha tenido que experimentar en redes sociales como Twitter, espacio donde hace unos días causó polémica al criticar a un joven lector que le pidió uno de sus libros en formato PDF. "Llevo muchos años en redes y sé de qué se trata esto. La pena es que Twitter fue una red muy importante y que hizo muy buenas cosas de gran ayuda para Chile, como para el terremoto. Lamentablemente no es ni la sombra de lo que fue. Todo lo que sucede ahí tiene demasiada violencia, es pura pulsión, no es un espacio de conversación, de diálogo con argumentos", declaró, agregando que el episodio "en mi vida real tuvo cero repercusión. Ahí me di cuenta que lo que pasa en Twitter se queda en Twitter. Es una burbuja súper limitada. Mucha gente se angustia pensando que es más grande de lo que realmente es".

Y a la hora de evaluar el estado actual de la ficción dirigida a niños y jóvenes, Solar siente que "se ha abusado de la fantasía, de la magia y de lo sobrenatural", lo que cree que se debe a "un síntoma de los tiempos, de generaciones que han crecido con la sensación de que tienen todo a la mano. En mi generación uno tenía que ir a la biblioteca, ahora si tengo una pregunta Google me da la respuesta. Eso es casi magia". Por eso, cree que "es bueno que la literatura infanto-juvenil vuelva a la realidad y desde ahí se rescate lo extraordinario", adelantando que en su nuevo libro, si bien es 100% ficción, "hay capas de lectura y personajes reales que uno puede distinguir. No hay un hada madrina que venga a resolverte nada, eso no sucede en la vida real. Y el villano no tiene nada de mágico, es más humano imposible, porque es una forma de decir que lo más oscuro de la vida está entre nosotros".