Francisca Imboden, Daniela Lhorente y obra 'La verdad': 'Como en la realidad, algunos eligen no ver'

En medio de la convulsión de la crisis social, Francisca Imboden y Daniela Lhorente resistieron desde el teatro, presentando la obra "La verdad" en el Teatro San Ginés. Ambas actrices estuvieron invitadas a conversar en Ciudadano ADN.

Sobre el estallido, Imboden comentó que "hace rato que se veía este sentir de la gente" y llamó a recordar que "el cambio de la Constitución es importante, pero hay cosas de la vida diaria que hay que cambiar". Lhorente, por su parte, destacó el "trabajo de consciencia, de volver hacia adentro a ver quiénes somos y cómo nos comportamos".

Ambas sostienen que "La verdad" es una obra fuertemente vinculada con ese proceso, con "el país como relación de pareja, que arma una mentira que le queda cómoda hasta que no le queda otra y tiene que enfrentar la verdad", según Imboden. Su compañera también habló de un "replanteamiento de qué es la república, donde algunos han quedado fuera y han elegido no ver, donde alguien sordo no quiere transformar la realidad, y cuando se da cuenta es un golpe muy duro, no sé si les suena".

El montaje, donde son acompañadas por Francisco Melo (el esposo de Imboden, "brillante, que pasa por todos los estados emocionales", según su compañera) y Juan Pablo Sáez (su mejor amigo), estuvo suspendido tras las manifestaciones, pero Francisca insistió en que "más allá de que uno se la juegue con una causa, necesitas distensión cuando estás con el acelerador alerta". Además, apuntó, "es divertido que la gente cree que va a ver una comedia nomás y sale cuestionándose".

A la hora de reflexionar en concreto sobre las relaciones de pareja, Imboden cree que "no se necesita taaanta verdad, uno tiene que priorizar y ver cuales verdades son fundamentales y cuáles dan lo mismo, si encontré mino a un gallo y es celoso para qué decirlo. La verdad es siempre que no sea una mentira dura que haga que todo se vaya a las pailas". Lhorente la respaldó: "a todos nos puede pasar, somos seres humanos"

Y ahora que la crisis parece tener una salida tras el acuerdo de nueva Constitución, Daniela Lhorente adelanta que "claramente las cosas van a ser distintas de ahora en adelante: compartir, los cabildos, las plazas, es importante que sigamos trabajando en equipo".

Consultada si este puede ser el definitivo fin de la transición, Imboden responde: "siento que sí, y además es como el término del patriarcado, del rendir, del número, de creer que avanzar es aplastar al otro. Hoy lo que nos falta es el cariño, ya estuvo el padre castigador, ahora falta esa madre que entiende que todos sus hijos son distintos".

"La verdad" estará en cartelera este fin de semana en el Teatro San Ginés en 2x1 y con entradas rebajadas, porque "tenemos que entender cómo está la situación", según Imboden. Lhorente cerró invitando a verla porque "es necesario salir, expresar, y el teatro ayuda a contener, es una buena oportunidad para retomar".