Fran Undurraga reveló que se sometió a nueva cirugía estética

Francisca Undurraga generó diversas reacciones entre sus seguidores al revelar que se sometió a una nueva cirugía estética.

A través de Instagram, la exchica reality compartió una foto en la que posa con el especialista que la atendió y en la que señaló que "para todas las personas que preguntan donde cuido mi piel les dejo el datito! @dr.vinas".

"Esta clínica cuenta con variados procedimientos estéticos, mis fav son las vitaminas para rostro filorga y la nueva técnica MELA que te saca toditita la grasa localizada, es ambulatoria y en poquitos días ya estás reincorporada a tu vida normal! Una M-A-R-A-V-I-L-L-A", agregó la modelo.

En esa misma línea, contó que se realizó estre procedimiento para sentirse mejor con ella misma, pues "por más que hago ejercicios y me mato en el gym, no conseguía tener los glúteos como a mí me gustaban, y por eso lo hice".

Además, aclaró que pese a ser un procedimiento ambulatorio, hay que realizarse exámenes pre y post operatorios, y también los cuidados que corresponden a una liposucción convencional.