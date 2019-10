Fran Undurraga mostró los resultados de su aumento de glúteos

La exchica reality Francisca Undurraga compartió en Instagram que se hizo un aumento de glúteos.

"¿Se acuerdan que yo siempre me quejaba que, por más que entrenaba, no lograba tener poto? Si se dan cuenta, por fin lo logré jajaja. Y para todas aquellas que tengan el mismo problema que yo (que pese al entrenamiento el glúteo no crece), hay una técnica que se llama Mela (la que yo me hice), que te sacan grasa y luego te la ponen", confesó.

"La gracia de esto es que es ambulatoria y no duele casi nada", detalló junto a unas imágenes donde se ve el resultado.

Después

Antes