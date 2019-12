Fran García-Huidobro sobre el Festival de Viña: Tiene que realizarse. Es parte de nuestra identidad

Francisca García-Huidobro se refirió a la realización del Festival de Viña del Mar 2020, luego de que varios rostros televisivos no apoyaran esta decisión producto del estallido social.

En conversación con La Cuarta, la animadora de Canal 13 comentó que "siento que sería injusto manchar el Festival, y no aprovecharlo para que los artistas se manifiesten socialmente, y que la gente lo haga".

En esa línea, agregó que el certamen debe hacerse "siempre en marco del respeto, no del '¡es el Festival de Viña y vamos a ir a quemar la Quinta Vergara!'. Eso me preocupa".

"Se bajó la Teletón, el Copihue de Oro, la final de la Libertadores, entonces no se pueden realizar eventos, a menos que sean de artistas internacionales. Hay que decir que Chayanne llenó 4 veces el Movistar", continuó.

Posteriormente, señaló que el festival "tiene que realizarse", asegurando que éste "es parte de nuestra identidad y es un escenario donde se han dicho muchas cosas en más de 50 años, cosas que quedaron grabadas en nuestro inconsciente".

Finalmente, la comunicadora explicó que se refería "a la época de la Dictadura, entonces no puede ser que nuestra música, nuestro arte y cultura se vea siempre condenada por otro tipo de manifestaciones".

"Si no te gusta el Festival, no vayas o no lo veas. Esa es una forma de castigar o manifestarse de forma pacífica, el resto es violencia y vas a terminar haciéndole daño a un compatriota que no tiene la culpa", sostuvo.