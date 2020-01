Fran García-Huidobro se refirió a su actual estado de salud en conversación con 'Bienvenidos'

El pasado viernes 3 de enero, Fran García-Huidobro fue dada de alta tras estar 20 días internada en la clínica por una insuficiencia renal. A cuatro días de su salida, la comunicadora conversó con Bienvenidos sobre su actual estado de salud.

Según comentó, fue gracias a su nana que logró percatarse de su gravedad, puesto que la mujer llamó al papá de Fran a escondidas para "acusarla".

Una vez en la clínica, se enteró que tenía una bacteria en su cuerpo y que por eso estaba tan decaída y dolida.

"Pensé en Joaquín todo el tiempo, siempre. Por suerte él no me vio en ese estado, a pesar que sabe la gravedad de lo que me pasó, él siempre era la mano, no me sueltes", partió contando.

En la conversación también le comentó a Tonka que su problema se agravó por su delgadez y mala alimentación, ya que tenía muy pocas defensas. "Es súper heavy cuando te dan de alta y piensas casi me morí, pero no fue así porque le puse ene ganas", señaló.

Sobre si esta situación le generó algún cambio personal, la conductora de Sigamos de Largo aseguró que "yo quiero que no cambie la Fran de antes, pero igual hubo algo. No sé si lo noto porque tomo muchos medicamentos, pero estoy tranquila, y de a poco he vuelto a mi palabreo natural. Yo soy una persona chistosa, siempre busco la talla, la ironía y el humor negro. Estoy en el proceso de reírme de cosas que me pasaron".

En la entrevista, Fran también agradeció a su nana por salvarle la vida. "Si mi nana no hubiese tenido las garras de llamar a mi papá, pese a no saber cómo iba a reaccionar, y pudiendo perder su pega, yo no me hubiese salvado. Ella es un ángel", expresó.

Finalmente, sostuvo que "no soy la dama de hierro y nunca lo he sido, no soy así. Tengo ese sentido del humor y es la mitad de lo que se me ocurre, pero me siento más vieja. Yo tengo 46 años, y hoy día siento que tengo esos años, son una raya fuerte, y no sé si me la van a perdonar de nuevo".