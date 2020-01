Fran García-Huidobro reveló inusual situación que vivió mientras estaba internada en la clínica

En su regreso a Sigamos de Largo, Fran García-Huidobro le contó a Sergio Lagos una situación bastante inusual que vivió mientras se encontraba internada en la Clínica Alemana debido a la insuficiencia renal que sufrió.

"Yo estaba en la pieza, pero creo que estaba en el sillón, y estaba mi hermana. Entra un tipo a la pieza, al que yo no conocía, y entra muy rápido. Algo muy raro porque en la UCI no se puede llegar y entrar, tienes que decir a qué paciente vas a ver, si estás en la lista o no", partió contando la animadora del espacio.

Posteriormente, explicó que "mi hermana reacciona, se para y lo frena. Él venía gritando 'Fran', llorando, y ahí entraron unos guardias, lo sacaron y ahí yo le dije a mi hermana que fuera a hablar con él porque me dio pena, porque imagínate cuánto tiempo tuvo que haber estado ahí tratando de colarse".

Luego de que su hermana hablara con el desconocido, ella le contó que era un fanático suyo y que sólo quería saber cómo estaba. "Me dejó un regalo. Una cadena y una carta, pero igual tuvieron que cambiarme de pieza al lado de donde estaba el centro de las enfermeras y los doctores, por seguridad. Porque lo otro era ponerme un guardia y yo encontré que era demasiado Arturo Vidal", finalizó.