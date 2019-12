Fran García-Huidobro compartió video rehabilitándose desde la clínica

Francisca García-Huidobro sigue internada en la Clínica Alemana producto de una grave insuficiencia renal de la cual aún está recuperándose.

Pese a que ella no se había referido mucho al tema, esta semana compartió un video en Instagram de su proceso de rehabilitación.

En el registro se ve a la comunicadora ejercitándose en una bicicleta estática. "Rehabilitando, rehabilitando. Ha sido un largo mes, pero vamos que se puede, Fran. Vamos que se puede", se le escucha decir.

En conversación con LUN, Fran había dicho que "tengo una insuficiencia renal severa. Se me metió una bacteria en el cuerpo y la agarró con el riñón. O sea, me agarró todos los órganos, pero principalmente el riñón. Los primeros días fueron de puros exámenes, biopsias y estudios. Todavía no se me pasa la fiebre, así que me siguen haciendo exámenes y me investigan completa".