Fran García Huidobro tras ser internada: 'Estoy debilucha y muy flaca'

11 días hospitalizada lleva Fran García Huidobro, después de que fuera internada de urgencia el jueves 12 de diciembre en la Clínica Alemana, donde tendrá que pasar Navidad, aunque aún no tiene claridad sobre Año Nuevo.

En conversación con Las Últimas Noticias, la animadora de "Sigamos de Largo", manifestó que "tengo una insuficiencia renal severa. Se me metió en el cuerpo una bateria y la agarró con el riñón. O sea, me agarró todos los órganos, pero principalmente el riñón.

"Los primeros días fueron de puros exámenes, biopsias y estudios. Todavía no se me pasa la fiebre, así que me siguen haciendo exámenes y me investigan completa", agregó.

Consultada sobre cómo la estaban tratando, sostuvo que "sigo internada en la unidad de cuidados intensivos. Aún no se sabe qué causó la insuficiencia, me imagino que también por eso me tienen acá, para investigar el origen".

¿Como está su ánimo? "Hay días que despierto con más ánimo que otros. Que me siento más esperanzada. Hay días que me siento menos esperanzada y no es mucho más lo que te puedo decir. Los médicos me siguen haciendo exámenes, cientos de preguntas. Justo ahora llegó mi kinesiológam tengo que cortar", dijo.

¿Por qué la atiende una kinesióloga? "Me hace caminar. Siento que estoy aprendiendo a caminar de nuevo. Estoy muy flaca y debilucha, tengo que tratar de fortalecer mi musculatura", cerró.