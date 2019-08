Fox confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de This is Us

El próximo sábado 28 de septiembre Fox Premium estrenará la cuarta temporada de la serie This is Us, la cual podrán disfrutar semana a semana los capítulos de este multi-premiado drama.

Ya renovada para una sexta temporada, la serie ganadora de los Golden Globe, Premios Emmy y SAG Awards explora la complejidad de las relaciones humanas con una narrativa que desafía los prejuicios sobre las personas que creemos conocer.

Escrita y producida por Dan Fogelman, This is Us sigue la historia de la familia Pearson durante décadas: desde Jack y Rebecca como una joven pareja de padres en los años 1980, hasta la edad adulta de los trillizos Kate, Kevin y Randall.

La cuarta temporada de This is Us llega a América Latina sólo en FOX Premium desde el sábado 28 de septiembre, cada sábado en FOX Premium Series.

Además, para los que quieran ponerse al día, las tres primeras entregas están disponibles con la suscripción a FOX Premium en la App de FOX.