Fotógrafa captó a pequeño ciervo cubierto de tumores y preocupó en redes sociales

Las fuertes imágenes de un ciervo con el cuerpo cubierto de tumores se han viralizado rápidamente a través de internter, luego de que una fotógrafa profesional las divulgara.

Julie Carrow le tomó varias fotos al animal en el suroeste de Minnesota y, desde que las publicó, han sido compartidas miles de veces en el grupo Big Bone Outdoors.

Según consignó Bringme The News, la mujer "estaba haciendo una sesión de fotografía en la sección norte de Pipestone y este ciervo pasó de largo por nuestra casa". "Estaba pastando mientras pasaba y no parecía angustiado ni desnutrido. Sin embargo, no pude ver sus ojos", relató.

De acuerdo a los especialistas que analizaron las instantáneas, lo que aqueja al animal son fibomas, tumores benignos pero muy molestos.