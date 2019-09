Foreigner regresa a Chile el próximo año

Una de las bandas más exitosas de la historia de la música se presentará en nuestro país el próximo 3 de marzo en Movistar Arena.

Se trata de Foreigner, quienes con sus éxitos como "I Want To Know What Love Is" y "Say You Will" volverán a sorprender a su fanaticada nacional.

Ellos son los creadores de algunos de las canciones más reconocidas y duraderas del rock and roll de los años ochenta, algunas de ellas son: "Juke Box Hero", "Cold As Ice", "Hot Blooded", "Waiting For A Girl Like You", "Feels Like The First Time", "Urgent", "Long, Long Way From Home" y su éxito mundial #1, "I Want To Know What Love Is" que a más de 40 años mantienen una rotación masiva en radios y otorgan presencia de los álbumes en el Top 200 de Billboard.

La alineación incluye al fundador Mick Jones, el cantante principal es Kelly Hansen, uno de los mejores líderes del rock; el multi instrumentalista Tom Gimbel; el bajista Jeff Pilson, Michael Bluestein en teclados; el guitarrista Bruce Watson; y Chris Frazier en batería.

Las entradas salen a la venta este 2 de octubre a partir del medio día a través de Puntoticket.