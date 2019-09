Foals lanzó el video oficial de 'The Runner'

Este lunes, Foals nos presentó el videoclip oficial de "The Runner", tema que forma parte de la segunda parte de Everything Not Saved Will Be Lost.

El clip está dirigido por Quentin Deronzier y muestra a Yannis Philippakis, según sus palabras, tratanto de "encontrar un sentido de propósito y perseverancia a pesar de las probabilidades y de los problemas que podamos encontrar dentro o fuera de nosotros mismos".

La segunda parte de Everything Not Saved Will Be Lost estará disponible a partir de este 18 de octubre.