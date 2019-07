Fiscalía retira los cargos por agresión sexual en contra de Kevin Spacey

La fiscalía retiró los cargos de una presunta agresión sexual en contra del actor estadounidense Kevin Spacey, días después de que el joven que lo había acusado desistiera del caso. El fiscal de Cape & Islands, Michael O'Keefe, señaló que no continuaban con la acción legal ante "la falta de disponibilidad del testigo".

En la audiencia del 8 de julio el joven que presuntamente había sido agredido por Spacey, en julio de 2016, decidió guardar silencio. Tres días antes el acusador retiró los cargos en el juicio civil que llevaba en Massachusetts. El joven había asegurado que el ganador de dos Oscar le metió la mano en su pantalón dentro de un bar en Nantucket.

Ante el tribunal el 3 de junio, Spacey defendió su inocencia. La denuncia del joven precisaba que él empezó a hablar con Spacey en el bar en el que trabajaba, y mintió sobre su edad al asegurar que tenía 23 años en lugar de 18. El camarero dijo a la policía que el actor le compró bebidas alcohólicas y le insistió para que fuera a su casa.

Informa The New York Times que el joven en la acusación dijo que el actor acarició su muslo y desabrochó sus pantalones, frotando su pene durante unos tres minutos. La demanda se realizó a fines de 2018 luego de que otras acusaciones de agresión a hombres jóvenes se hicieran públicas con el movimiento "Me Too".