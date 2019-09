Figuras de Hollywood envían sentidos mensajes a Kevin Hart tras grave accidente que protagonizó

Este domingo, Kevin Hart fue internado de urgencia tras protagonizar un grave accidente automovilístico en California.

Según consignó Variety, el actor iba acompañado de dos personas en su Pymouyh Barracuda del 70 cuando ocurrió el incidente.

La peor parte se la llevó el comediante y el copiloto, quienes sufrieron graves lesiones en la espalda, mientras que el tercer pasajero sólo quedó con dolores físicos leves.

Producto de esto, varios de sus colegas hollywoodenses utilizaron sus redes sociales para dedicarle mensajes de apoyo a Kevin Hart, entre ellos Dwayne Johnson, Bryan Cranston, Salma Hayek, Marlon Wayans y Terry Crews.

Recientemente, TMZ informó que Kevin fue operado apenas unas horas después de que ocurriera el accidente y se espera que abandone el hospital en un par de días mientras se recupera.

Get well soon, brother 🙏🏾❤️



Kevin Hart Hospitalized After Serious Car Accident | Hollywood Reporter https://t.co/aLtKyjQQUi