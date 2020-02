Festival de Jazz de Las Condes vuelve al Parque Araucano y se extiende a regiones

El Festival de Jazz de Las Condes, un clásico de la comuna, será uno de los pocos festivales masivos y gratuitos veraniegos que se mantiene este verano en la capital. Uno de sus gestores, Cristián Cuturrufo, junto al músico Jorge Letelier, estuvieron en Ciudadano ADN anunciando el gran evento.

Con el estallido social, "los primeros perjudicados fuimos los de la cultura", comentó Cuturrufo, uno de los responsables de permitir la supervivencia del gran evento del jazz en un complejo panorama para la cultura. Sin embargo, esta versión -programada para el 31 de enero y 1 de febrero- está anunciando grandes invitados, como el saxofonista estadounidense Rob Haight y el pianista chileno asentado en Nueva York Felipe Riveros.

Para esta versión, y tomando en cuenta las complicaciones en el funcionamiento de la ciudad, el horario se adelantó para las 19:00 horas, lo que lo convierte en un festival "muy familiar". Todo emplazado en un entorno natural como el Parque Araucano.

Una de las novedades de este año es que el Festival de Jazz saldrá a regiones. El lunes y martes estará en Tongoy, y luego tiene contemplado fechas en Temuco.

El jazz chileno goza de buena salud, según Riveros. "Muchos de los músicos estuvieron fuera, y llegan a Chile con ideas muy contemporáneas, además están apareciendo sellos independientes". En el país se están lanzando cerca de 20 discos de jazz al año. "Hay mucho talento y mucha gestión propia", aseguraron ambos invitados, destacando el rol de las nuevas generaciones.

Aunque no todo ha sido fácil. Letelier puntualiza que "los espacios se han ido cerrando". Cuturrufo también comentó las dificultades para ganarse la vida tocando jazz. "Como dijo mi padre, 'para vivir de la música solo te queda ser el número uno, si no no'. Algunos se van a hacer clases particulares. Pero tener un computador en la casa te da más accesibilidad y ser absolutamente autónomo en tus proyectos".

Además, el jazz no ha estado ausente en las manifestaciones del estallido social. Cristián Cuturrufo aseguró haber tocado en Peñalolén, cerca de la Comunidad Ecológica, donde reside. "La música es la forma más sana de la demanda".