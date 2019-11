Fernanda Urrejola hizo impactante revelación: 'Fui abusada desde los 7 años'

Este sábado recién pasado, se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, donde los participantes fueron Gustavo Huerta, Claudio Castellon, Rayén Araya y Fernanda Urrejola.

Fue en este contexto que Urrejola sorprendió con una impactante confesión a sus compañeros de cena.

Esto, porque la actriz reveló que desde los siete años fue abusada por distintas personas a lo largo de su vida. "Fui abusada desde lo 7 años y viví situaciones de abusos reiteradamente en diferentes ocasiones, de diferentes calibres", partió contando.

En esa línea, explicó que todo comenzó con un hombre mucho mayor que ella, cuando se hacía presente en el club deportivo de la Universidad Católica.

"Todo ese rato que yo estaba en el club, me hacía amigos, y andaba dando vueltas sola mucho rato. Ahí me hice un amigo que era un mozo, que debe haber tenido unos 42 años", contó.

Posteriormente, agregó que "desde los 14 años empecé a viajar sola para poder entrenar afuera y ser mejor (…) y en el avión me pasó dos veces que se sentaban viejos al lado mío y me despertaba y me estaban toqueteando".

"Hoy con todo lo que está pasando, con todo el destape, ha sido muy brutal para mí, darme cuenta de cómo estaba tan normalizado en mí", reflexionó.

Revisa sus dichos aquí.