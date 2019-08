Fer Figueroa contra Daniella Chávez por criticar a su padre: 'Tuitea ahora po'

La exchica reality Fernanda Figueroa se fue en picada contra la exconejita Playboy Daniella Chávez por criticar a su padre, Marco Antonio "Fantasma" Figueroa.

La modelo nacional, una apasionada por el fútbol, normalmente realiza comentarios en Twitter sobre el deporte.

En la ocasión criticó el desempeño de O'Higgins bajo el mando de Figueroa, a lo que el DT le respondió que "me encantaría que viniera acá, pero vestida sí, y que me enseñe lo que sabe de fútbol". A lo que Chávez respondió diciendo que "está más pendiente del Twitter que de jugar bien. Desnuda merezco el mismo respeto que con ropa".

La discusión online ya estaba quedando en el pasado, hasta que "Fer" luego del triunfo de O'Higgins sobre Colo Colo el domingo escribió en Instagram: "tuitea ahora po", etiquetando a la modelo.

Agregando que "para la gente que me dice que no me rebaje respecto a mi historia pasada, les digo que una persona que agrede o habla mal de cualquier miembro de mi familia, no se merece nada de mí. Lo único que estoy haciendo es defender a una de las personas que más amo en este mundo, que es mi papá".

Por su parte, Daniella compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, donde escribió: "Good night, besos desde Miami disfrutando la vida... Mientras tú hablas mal de mí".