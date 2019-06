¡Feliz cumpleaños!: Los hijos perdidos de Chayanne celebraron sus 51 años en Twitter

Chayanne es lo más grande del mundo y todos los sabemos. Por esta razón y por su cumpleaños N°51, es que el cantante puertorriqueño se convirtió en Trending Topic a nivel internacional en Twitter.

Elmer Figueroa, su nombre real, se encuentra celebrando sus 51 años junto a sus familiares, amigos y cercanos. Sin embargo, sus millones de hijos perdidos (nosotros y nosotras) decidieron dedicarle emotivos mensajes a través de redes sociales.

Hasta ahora, el "papi del mundo" no ha contestado, pero muchos aseguran que el intérprete de "Torero" se encargará de agradecernos a nosotros y a nuestras madres por las muestras de cariño.

¡Feliz cumpleaños, Papi Chayanne. Ojalá puedas reencontrarte con todos nosotros, ya que 'ahora que no estas aquí me doy cuenta cuanta falta me haces'!.

Según un test, #Chayanne es mi papá. Así que Feliz cumpleaños Papá!!! pic.twitter.com/Dh5mtVcPJA — Otro El Perro 💚 (@OtroElPerro) 28 de junio de 2019

Más cuidado con Chayanne, el cumpleañero ❤ pic.twitter.com/Vex0sHOUXf — Domina Wrestler (@DominaWrestler) 28 de junio de 2019

@CHAYANNEMUSIC gran persona, amoroso padre y esposo. Gran artista y con excelente calidad humana. Único, en el mundo. Amado por miles de mujeres y "padre" de millones de hijos por mundo, incluso de los míos. Por ser tan especial es que te amamos. Felices 51. 💜 pic.twitter.com/QTpaMuE5Qy — Marian Benep 💙💙 (@bp_marian) 28 de junio de 2019

encontré muchas fotos de chayanne dentro (sí, dentro) de comida. un like y hago un thread pic.twitter.com/lkvdaGJdtY — vanecita ੈ♡˳ 🎢 (@defsnrs) 21 de junio de 2019