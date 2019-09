Felipe Reyes de 'Prófugos', banda tributo a Soda Stereo: 'No ando por la calle vestido de Gustavo'

Por "temas familiares y de desmotivación" relacionados con la solicitud de Charly Alberti para que dejaran de tocar su música, Felipe Reyes había decidido dejar de ser el vocalista y líder de "Prófugos", banda tributo a Soda Stereo.

Sin embargo, en mayo tuvo una conversación con el baterista del trío argentino, donde "pudimos limar asperezas" y llegar a un acuerdo, con lo cual se reintegró a la banda y hará un concierto el próximo 20 de septiembre en el Gran Arena Monticello. Y además, según contó en entrevista con Ciudadano ADN, recibió una invitación del Teatro Municipal de Santiago para hacer una versión sinfónica de la música de Gustavo Cerati en marzo de 2020. Una oferta que no pudo rechazar. "Quizás no voy a tener nunca más una oportunidad así. La decisión la tomé casi a ciegas”" confesó.

Reyes ha hecho una carrera al frente de "Prófugos" emulando a Cerati, un músico al que admira como a ninguno. Aunque aclaró que "nunca vamos a reemplazar a Soda, lo que queremos es mantener el legado. Nosotros no somos los que llenamos los recientes, es la música de Soda y Cerati. Somos un medio de transporte".

A Reyes lo satisface ver que las nuevas generaciones asisten a los eventos de su banda. "Ver gente de 18 a 25, eso motiva mucho, es un legado que vamos a poder seguir transmitiendo". Para él, "una ventaja que tenemos al ser más viejos, es que los vimos en vivo, sabemos qué hicieron y que no hicieron".

La primera vez que Reyes escuchó a Soda Stereo, recordó, fue "en el litoral central, en 1985, en los flippers. Ahí me compré el cancionero en papel roneo y tocaba la guitarra con la escoba. Para mí Cerati siempre fue un ídolo inalcanzable y yo lo imitaba. A nosotros como chilenos nos marcó Soda en una época". Y la muerte del argentino -de la que se cumplen cinco años este 4 de septiembre-, consideró, es algo que "se podría haber evitado, pero él vivía a full. Creo que hizo lo que quería y en su ley".

Un fanatismo que lo llevó incluso a bautizar a su hijo como Gustavo. "Para el accidente él estaba en el vientre de su madre, en 2010. Ahí decidí ponerle Gustavo, así yo perpetúo mi fanatismo en esta música maravillosa que nos ha seguido toda la vida". Un legado cuya gran herencia es "la transversalidad de su música, en lo etáreo y social. A todos les gusta Soda. Se sabe lo que escribió pero tiene tantos campos semánticos que puede interpretarse casi de cualquier manera".

Consultado si le hubiera gustado componer alguna canción de su banda favorita, Reyes asegura que no es así. "Me subo al escenario y me gusta interpretar, pero nunca he pensado otra cosa. El personaje lo tengo disociado, no ando por la calle vestido de Gustavo, ni digo 'ábreme la puerta que soy el doble', que es algo que suele pasar".

Y aunque Charly Alberti o Zeta Bosio nunca han visto un show de "Prófugos", Reyes asegura que le gustaría. "Tendríamos un nervio terrible, a ellos no les gusta mucho el tema tributos, pero aceptan que es una forma de que la gente los vea de nuevo. Hay que darle tiempo al tiempo".