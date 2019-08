Felipe Izquierdo y 'Hecho bolsa': 'Falta la película que defina qué es Chile. Si es comedia, mejor'

El actor y comediante Felipe Izquierdo presentó en Ciudadano ADN la primera película que dirige y protagoniza, "Hecho bolsa". La cinta, que se estrena hoy 8 de agosto, está definida como una comedia sobre los problemas de la vida cotidiana, y en ella acompañan a Izquierdo figuras como Bélgica Castro, Julio Jung, Erick Pohlhammer, Francisca Imboden y Fernando Larraín.

Se trata de una película autogestionada por Izquierdo, un proceso que, contó, "fue como una odisea". "Partí escribiendo el guión, después la salí a vender, y eso fue un periplo largo". Y producto de problemas internos de la empresa que iba a ayudarlo con el financiamiento, entremedio estuvo haciendo tres años un unipersonal, más otras películas como "Lusers", hasta que "finalmente decidí hacerla casi sin costo: con un solo lente, sin catering, sin maquillaje, sin seres humanos", contó entre risas.

"Eran tantas las ganas que tenía de hacerla, que era como estar en una isla después de que se cayó el avión", recordó el actor, que en ese proceso se dio cuenta que "se puede, no es necesario pasar por escuelas de cine". En "Hecho bolsa", adelantó, "no hay continuidad, pero hay un relato, y si tú logras que la gente se meta en la película los primeros minutos y no te abandone hasta el final, todo lo otro da lo mismo".

La cinta cuenta la historia de un publicista en medio del hostigamiento de los que lo rodean, y que se siente acosado por la ciudad completa. "Cree que hay una confabulación para eliminarlo. Nació con paraguas, pero a él le llueve", según Izquierdo, que agrega que "quién no ha estado hecho bolsa. Es una identidad que todos tenemos, y vamos a seguir hechos bolsa por 50 años".

La película conecta con una sensación propia del mundo actual, según Izquierdo, en la que "creemos que todo está confabulado para eliminarnos. Frente a eso, unos se hunden más y otros saltan. Los papás de nosotros no tenían más de seis cuentas fijas, nosotros 22. Ellos no más de un matrimonio, nosotros dos o tres, con todo lo que cuestan. La educación nos destruye la mitad de la vida, nos enclaustran en un camino, nos hacen promesas de que si estudias tal carrera vas a ganar tanto, y la gente construye todo el destino de su vida en relación a esa zanahoria. Pero salen y en vez de 500 abogados hay 700.000, si te hubiesen dicho que ibas a hacer Uber sería más realista".

Por eso, cree, la clave está en "construirse a sí mismo. Todas estas cosas establecidas que te enclaustran, hay que cambiarlas". Con todo ese manifiesto, Izquierdo aún cree que "falta la película que defina qué es Chile, y si es comedia mejor".

Las dificultades propias de filmar una película sin dinero y sin mayor equipamiento, contó, dieron un resultado muy particular. "Se me puso surrealista la película", dijo de un filme cuyo presupuesto no supera los 10 millones de pesos. Sin embargo, aclara, no llama a los espectadores a verla desde ese lugar de precariedad. "No quiero cargarle a la gente ninguna responsabilidad, no sientan que tienen que ir a pagarme nada. Por detrás de esta película hay un emprendedor y hay sueños. Me conformo con que vayan a ver el experimento de alguien que puede hacer algo con palos de fósforos".

"Estoy viviendo arriba de una ola. Terminar un proceso como éste, llegar a un cine, haber tenido la suerte de que a una distribuidora le gustó", expresó Izquierdo, que ahora planifica nuevas formas de difundir su cinta luego de su paso en cines, como exhibición en regiones, cine móvil, salida al extranjero, y un cine propio donde estará "en rotativo hasta que me dé hipo". "Netflix hizo que ya nadie quiera moverse de su cama, pero los contenidos y la creatividad son universales. La crisis de la televisión abierta es creativa. Los auspiciadores dan lo mismo: alguien va a financiar la creatividad", aseguró.

Tras varios años como figura de la televisión abierta, en programas como "Mediomundo", "Venga conmigo" y "Chile tuday", hoy Izquierdo está dedicado a la radio y ha hecho programas en señales de cable. "En mi programa anticipé hace seis años la muerte de la televisión abierta", declaró. Y ahora se siente capaz de hacer otros singulares vaticinios: "En el futuro va a haber un solo sexo. El ser humano va a ser un anfibio, el órgano va a ser un accidente. Los niños van a seguir siendo un cacho, eso sí".

Y aún recuerda con cariño a la "Elvira", su clásico personaje del programa "Venga conmigo", aun cuando parece una personalidad poco acorde a la realidad actual. "Esa Elvira es inmejorable. Me tocó hacerla en un stand up en Arica, pero fui y no sabía que hacer, así que decidí rebelarme. Hice una Elvira feminista a ultranza, sin marido, defensora del unisex, en un mundo donde el hombre se autoeliminó de tanto asado, choripán y partido de fútbol".