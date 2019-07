Felipe Braun se reinventa tras los cambios en la televisión: 'Es el mejor momento para ser actor'

El emblemático galán de teleseries de TVN y Canal 13 como "Iorana" y "Machos", hoy está redefiniendo su carrera tras el cierre de las áreas dramáticas más tradicionales. Felipe Braun estuvo en Ciudadano ADN contando sobre sus nuevos planes profesionales.

Entre ellos está su canal de YouTube, con "Las recetas del viejo Braun", donde da rienda suelta a una de sus pasiones: la cocina. El curioso nombre nació "cuando hice Machos, los actores que eran más jóvenes que yo -Gonzalo Valenzuela, Diego Muñoz o Pablo Díaz- me trataban de viejo. Estábamos todo el día juntos, yo cocinaba y ellos comían", según recordó quien asegura venir de "una casa muy sibarita" tras años viviendo en México y Perú.

Pero una potencial carrera de chef le resulta "incompatible" con la actuación. "Ya trabajamos en un horario súper complicado, estar en un restaurante no se puede".

También, hace unas semanas partió a Rapa Nui para hacer un documental de esas recetas, el que sin embargo terminó siendo "un estudio más profundo sobre la isla". "Hay un trato duro en la isla, uno se pregunta, ¿son más violentos que nosotros? Pero la violencia que ha sufrido el pueblo Rapa Nui ha sido fuerte y eso construye lo que se vive hoy. Eso estoy investigando", adelantó.

Braun está actualmente en pantalla con la teleserie "Amar a morir", de TVN, ya grabada en su totalidad y recién cambiada al horario de las 15:00 hrs. En ella interpreta a Caco Vidal, viudo con tres hijos y que debe enfrentar un cáncer, tema poco usual en la televisión chilena. "Uno podría haberse metido más en los temas, hubo una lucha de Rodrigo Sepúlveda -director de la desmantelada área dramática- pero a veces es difícil, la televisión está acostumbrada a otras cosas", fue su balance.

La historia "cambió un poco" porque Bárbara Larenas, una de las guionistas, se enfermó de cáncer durante la producción, recordó. "Me siento muy orgulloso de haberla hecho, fue un trabajo intenso".

El recordado "Ariel Mercader" de "Machos", hoy sin contrato en televisión, es consciente de que "es el momento donde la ficción está pegando más fuerte que nunca" y "Chile tiene que entrar en eso, es muy importante por la identidad y por nosotros, que las teleseries se transformen en comunicación de lo que vivimos, no solo tratar de salvar el rating. Es complejo el escenario pero fascinante, es el mejor momento para ser actor. No sé qué va a pasar pero la ficción es importantísima".

Sin planes actorales concretos, dice que le gustaría volver, pero "teleseries difícil, no porque yo no quiera sino porque ya no hay, TVN cerró el área. Queda sólo Mega y somos muchos, aunque Canal 13 está sacando y con una línea entretenida, distinta", revisó.

Dado el panorama, lamenta el cierre del apoyo de BancoEstado al cine chileno. "Me duele que se haya acabado", sentenció. "No era que BancoEstado estuviera invirtiendo todo, era poco pero muy necesario, pero es una oportunidad para que otros se metan a buscar ese espacio, ojalá una combinación privado-estatal. Nos ganamos un Oscar, alguien tiene que hacerse cargo de eso".

Y sobre su comentada invitación por Twitter a su casa en Lago Ranco a las mujeres que -en un polémico incidente- fueron expulsadas del lugar por el presidente de Gasco, afirmó que la propuesta sigue abierta. "En el lago uno se baña un mes al año, es raro que a alguien le moleste. Yo me crié ahí desde chico y mi gran problema siempre ha sido que no hay gente. La naturaleza es para que la vivamos, yo feliz que me vayan a ver".