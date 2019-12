Fecha de estreno de la segunda temporada de 'The Promised Neverland' ya está confirmada

The Promised Neverland fue, junto con Kimetsu No Yaiba y Dr. Stone, uno de los animes más populares del año.

Pese a tener tan sólo 12 capítulos, la historia de Emma, Norman y Ray dentro de un orfanato, que esconde oscuros secretos, logró convencer a la audiencia.

Tanto así, que rápidamente se confirmó su segunda temporada, la cual estará disponible a partir de octubre de 2020.

Así lo anunciaron a través de Twitter, donde además revelaron que Yakusoku no Neverland tendrá una película live-action que se estrenará el 18 de diciembre del próximo año.

"The Promised Neverland" S2 anime will begin in October 2020 https://t.co/qQJOCGzsKi pic.twitter.com/YD8wga22bD