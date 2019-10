Fatboy Slim tocó su clásico 'Right here, Righ now' fusionado con el discurso de Greta Thunberg

Dj Fatboy Slim tocó un mashup de su conocido tema "Right Here, Right Now", junto con el discurso que brindó Greta Thunberg hace un par de semanas ante la ONU, en un masivo concierto.

La mezcla entre el tema y el discurso se empezó a viralizar en redes sociales a través del video publicado por David Scott de The Kiffness, mix que rápidamente captó la atención de Fatboy Slim quien compartió el video en sus redes.

Pero esto no queda aquí, porque el mismo DJ decidió tocar el tema en vivo para sus seguidores durante un concierto, el momento quedó registrado y se ha viralizado con casí mil retweets.

El mashup empieza con el discurso de Greta y la música de fondo del artista. "La gente está muriendo. Ecosistemas enteros se están derrumbando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de todo lo que pueden hablar es dinero", empieza.

“No dejaremos que se salgan con la suya. Aquí y ahora es donde dibujamos la línea", con estas palabras, empieza a fusionarse con la repetición de la frase "right here, right now".