Fans de Lucila Vit en alerta por eventual viaje de la presentadora con Lucas Passerini

Desde que en septiembre pasado se revelara que la modelo y presentadora Lucila Vit inició un romance con el delantero, entonces, de Palestino, Lucas Passerini, muchos comenzaron a seguir cada paso de la relación que ambos inmortalizaron en sus redes sociales.

Pero hoy, con los fuertes rumores de que el jugador se irá al Cruz Azul de México, muchos se preguntaron qué pasará con el vínculo, ya que, al menos él, tendrá que hacer las maletas luego del acuerdo con el país del norte.

Primero, un antecedente: en diciembre, y tras una brillante temporada con 14 goles que lo convirtieron en el goleador del campeonato, Passerini habló con La Tercera sobre la importancia de Vit en su rendimiento.

"Ella es más grande que yo, he crecido y mirado las cosas desde otro punto de vista. Desde que conocí a Lucila he dejado de ser ese pibito que estaba todo el día jugando a la PlayStation o que estaba todo el día con el teléfono. Me he dedicado más a mi cuidado personal. De verdad me ha ayudado un montón", aseguró.

Además, se refirió a una eventual firma en otro equipo. "¡Se va conmigo! Ya está todo hablado. Si me toca irme, me dijo que me iba a acompañar. Así que no tengo problemas. Si me toca quedarme o me toca irme, ella me dijo que tiene otras prioridades. Así que me acompañaría a México o donde sea", decía.

Y pareciera ser así, hecho que lamentan muchos seguidores de la conductora de Fox Fit, quienes en su Instagram le lanzan mensajes para que no se vaya con su pareja.

Hasta ahora ni ella ni Lucas Passerini han oficializado que se irán a México.