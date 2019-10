Fans de la WWE pidieron reembolsos tras polémico final de Hell in a Cell

Furia, enojo y exigiendo reembolsos. Así reaccionaron los fans de la WWE, tras el desastroso final de Hell in a Cell, en donde Seth Rollins fue descalificado ante Bray Wyatt dentro de la celda infernal.



Un resultado absurdo, considerando que este tipo de reglas no corresponden en dicho combate, en donde todo está permitido.



A raíz del final, varios fans presentes en el coliseo en donde se desarrolló el evento pidieron la devolución del dinero. En tanto, diversos seguidores e incluso luchadores cuestionaron la determinación.

Slice Wrestling correspondent @Its_Mr_Reyes sent in this video of a upset #WWEHIAC crowd yelling for “Refunds!” pic.twitter.com/JoCN0mgEZt