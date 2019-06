Fanny Cuevas sobre comparaciones con Paloma Mami: 'Ella se viste como hombre, yo no'

Fanny Cuevas incursionará en el mundo del trap, motivo por el que fue comparada con Paloma Mami, y también por su vestimenta en sus últimas publicaciones en Instagram, pero la exchica reality lo descartó.

"Paloma Mami se viste como hombre, yo no, no le copio a nadie. El estilo urbano está de moda, cualquiera puede usarlo", aseveró a LUN.

Agregando que "no sé por qué nos comparan con la Paloma Mami. Con ella sólo nos parecemos en que somos morenas, pero no me molesta la comparación".

Sobre su debut como cantante con la canción Piel morena, Fanny aseguró que solo está experimentando.

Si bien ha tomado clases de canto, afirma que para el trap y reggaetón no se necesita mucha técnica ni afinación para poder cantar.

"Si esta canción pega y le doy el palo al gato voy a seguir cantando, como lo ha hecho otra gente", sentenció.