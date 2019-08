Fanáticos de Augusto Schuster bromearon por fotografía del recuerdo que publicó

Augusto Schuster generó gran debate en redes sociales luego de compartir una fotografía del recuerdo.

A través de Instagram, el actor subió una postal en la que aparece con pelo, no como ahora que se lo cortó producto de su alopecia.

"El #Tbt de hoy… cuando tenía peluca ¡Es otro wn esteee!", escribió, burlándose de su situación actual.

Como era de esperar, sus fanáticos reaccionaron rápidamente y comenzaron a hacerle bromas: "Quién iba a presagiar que este buen muchacho de cabellera crespa, se convertiría en un pelao malicioso"; "Cuándo no era pelaos Schuster" y "Ahí no me daba miedo bañarme".