Fanáticos creen que la nueva simbología de My Chemical Romance tiene que ver con un nuevo álbum

My Chemical Romance lanzó una serie de nuevos símbolos, lo que llevó a los fanáticos a especular que un nuevo álbum podría estar en camino.

Los símbolos son parte de su nueva línea de merchandising, que salió a la venta después de su primer concierto de regreso, el cual se realizó el pasado viernes.

Los símbolos, que según My Chemical Romance significan "coraje", "claridad", "sacrificio" y "devoción", ya habían sido publicados por la banda en el anuncio de la reunión.

Algunos dicen que cada símbolo representa una carta de Tarot, explicando qué entra en la cabeza de My Chemical Romance, y también hay quienes ven allí una representación de cada uno de los álbumes de la banda, y una indicación de que el quinto está en camino.

El viernes en Los Ángeles, el grupo actuó sin su aspecto "emo", con el vocalista Gerard Way interactuando ampliamente con la multitud, bromeando y agradeciéndoles su presencia.

"Si este es su primer concierto de My Chemical Romance, ha elegido un gran concierto para ver", dijo en la ocasión.

A better look at the new symbols on the merch trailer! pic.twitter.com/Y0XEIgh98w