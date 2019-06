Famosa pareja de actores surcoreanos Song Joong Ki y Song Hye Kyo anunciaron divorcio

Una de las parejas favoritas de Corea del sur, los actores Song Joong Ki y Song Hye Kyo, anunciaron su divorcio después de dos años de estar casados.

La pareja se conoció cuando protagonizaron la serie Descendientes del sol, donde sorprendieron a millones de fanáticos al anunciar luego su matrimonio.

Según consignó el medio especializado Soompi, el actor hizo su declaración oficial a través de su abogado.

"En primer lugar, me disculpo por traer malas noticias a todos los que me aman y se preocupan por mí. He solicitado mi divorcio con Song Hye Kyo", explicó.

Agregando que esperan "resolver el proceso de divorcio de una manera suave, en lugar de atacarnos y culparnos unos a otros".

Por otro lado, la agencia de la actriz también se refirió a la noticia, asegurando que "la razón de su separación son las diferencias en sus personalidades, y dos finalmente llegaron a esta decisión porque, lamentablemente, no pudieron superar sus diferencias".

Si bien ellos no han aclarado los motivos exactos del distanciamiento, algunos medios surcoreanos revelaron rumores de infidelidad por parte de Song Hye Kyo con el actor Park Bo Gum.

Pero la agencia de ambos, Blossom Entertainment, emitió una declaración sobre acciones legales en respuesta a la propagación de falsos rumores, difamación y más.