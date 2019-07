'Falta que lleguen los marcianos': Javiera Díaz de Valdés habló de la extensión de Verdades Ocultas

La actriz Javiera Díaz de Valdés habló acerca de su personaje en Verdades Ocultas, Agustina, y a la extensión de la producción que ya superó los 500 capítulos al aire.

En conversación con Mujer Dínamo, la intérprete nacional comentó que para ella "gue un desafío" trabajar en la teleserie más larga de la historia chilena, "porque llegué a reemplazar a una actriz, una persona que es mucho menor que yo y que ya tenía un personaje armado y llegué yo, una actriz muy distinta y la reemplacé en una situación súper rara, como que se había operado la cara y llegaba yo, entonces era muy desafiante, como hacer con verdad todo eso".

"Además todas las situaciones eran muy extremas, atropellar a la madre, robarse al hijo. Culebrón máximo", agregó.

En esa línea, también explicó que junto a sus compañeros de elenco se enfrentaron a un guión que fue un verdadero desafío, debido a los cambios que ha tenido Verdades Ocultas en estos años.

"Yo al menos traté de no pensar y sólo hacer, traté de no cuestionar nada. Es una teleserie que tiene permiso para todo, no es realista. Falta que lleguen los marcianos o algún personaje sea un extraterrestre. Todo esta permitido, entonces es incuestionable. Es solo jugar y jugar, pero con la mayor verdad posible", expresó la actriz.

Por otra parte, Javiera contó que su rol en la teleserie provocó que la gente la volviera a reconocer en la calle, "porque hace años que no estaba en televisión y todo el mundo ve esta teleserie parece. Todo el mundo te saluda en la calle, es realmente un fenómeno", sentenció.