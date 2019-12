Faloon Larraguibel le respondió a usuaria que la criticó tras anunciar su matrimonio

El fin de semana, Faloon Larraguibel y Jean Paul Pineda entraron en la cuenta regresiva para celebrar su matrimonio, por lo que la exchica Yingo compartió un sincero mensaje en sus redes sociales.

En él, escribió: "Cuenta regresiva Yo no sé si será el estrés del año o por el matrimonio, no me siento nerviosa ni ansiosa, pero estos últimos días han sido muy duros emocionalmente y me imagino que muchas personas deben sentirse igual por todo lo que ha pasado en nuestro país, mucha gente quedó sin trabajo, etc. Pero bueno, hay que seguir, ¿o no? … Aprovecho de dar las gracias por el apoyo durante todo este tiempo, por los lindos mensajes que siempre me envían, ¡muchas gracias a todos!".

Pese a que la mayoría de sus seguidores la felicitó por su relación amorosa, otros la criticaron por "bajarle el perfil" a lo que está sucediendo en Chile.

"Qué lindo, me alegro por ti. Solo un detalle. Me gustaría haber leído que te impacta más la pérdida de ojos que los trabajos. A fin de cuentas, el trabajo se recupera…", fue uno de los comentarios que recibió y que decidió responder.

"Linda, puse 'etc' o 'y otros'. Es lo mismo. Nunca escribí 'impactar', así que no ponga palabras que no he escrito. Tampoco iba para ese lado mi comentario, sino más bien con un sentimiento propio, y no quería ahondar en algo que es mucho más doloroso que lo otro. Todo el mundo sabe lo que ha pasado en nuestro país y todos lo lamentamos", aclaró Faloon.