Faloon Larraguibel comparte sincera reflexión a semanas de casarse con Jean Paul Pineda

El pasado 5 de octubre, Faloon Larraguibel anunció que Jean Paul Pineda, el padre de sus tres hijos, le pidió matrimonio en un aeropuerto.

En esa ocasión, la exchica Yingo comentó que "yo no me esperaba ninguna sorpresa, solo quería verte y abrazarte. Te extrañaba tanto, me hacías tanta falta, pero ya estamos juntos. Y bueno, qué nervios. Estaba tan nerviosa que uno se ríe de eso po, de nervios, ¡y aún no me lo creo! Sí, ¡quiero ser tu esposa!".

Ahora, Faloon reveló que falta muy poco tiempo para que den el "sí", y que por el momento están arreglando todos los detalles de la celebración.

En su más reciente publicación, Larraguibel escribió: "Cuenta regresiva. Yo no sé si será el estrés del año o por el matrimonio, no me siento nerviosa ni ansiosa, pero estos últimos días han sido muy duros emocionalmente y me imagino que muchas personas deben sentirse igual por todo lo que ha pasado en nuestro país; mucha gente quedó sin trabajo etc. Pero bueno, hay que seguir ¿o no? ¡Claro que hay que seguir!".

"Mucha fuerza para todos en este último mes del año y aprovecho de dar las gracias por el apoyo durante todo este tiempo, por los lindos mensajes que siempre me envían. ¡Muchas gracias a todos! Besos, mi gente bella", concluyó.