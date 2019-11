Faith No More envió mensaje a los chilenos: 'Los apoyamos 100 por ciento'

Tras varios días de silencio y con los ojos de sus fanáticos encima, finalmente Faith No More envió un mensaje de apoyo al pueblo chileno por su lucha en contra de las desigualdades.

A través de Twitter, Mike Patton y compañía escribieron: "Chilenos, admiramos sus deseos por justicia social. Algunas veces necesitas pelear por lo que crees y los apoyamos 100 por ciento, tal como nos han apoyado todos estos años".

Junto a una foto de ellos posando con una bandera chilena, agregaron: "manténganse fuerte y esperamos verlos en un futuro cercano".

Recordemos que el bajista de la banda, Billy Gould, también envió su apoyo a través de la misma red social: "Queridos Chilenos: stay safe and stay strong!", expresó.

Chilenos,

We admire your desire for social justice. Sometimes you need to fight for what you believe in and we support you 100%, just like you have supported us all of these years.

Stay strong and hope to see you in the near future!

❤️FNM#chileunido#noestamosenguerra pic.twitter.com/ZFmjBPOP37