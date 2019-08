Facundo Gómez sobre Resistiré: 'Odié ser conductor de un reality'

El conductor de Resistiré de Mega y MTV, Facundo Gómez, confesó en su canal de Youtube su "verdad" sobre el reality: odió trabajar allí.

El mexicano comienza el video diciendo que "odié trabajar en un reality" y que "lo primero que tendría que hacer es pedirme perdón a mí mismo por haber hecho lo que hice".

El animador detalló que "me iba a quedar desempleado y me ofrecieron conducir un reality, y dije: 'ah, pues, ya estados en dos realities, Big Brothers y La Isla, y me gustaría ser ya no la víctima, sino que el victimario'. Dije, 'está buena la experiencia, es un reality de supervivencia, como tipo La Isla, con concursos y votaciones. Bueno, órale… le entro'".

Pero la experiencia no era lo que esperaba: "Vete a la verga… lo difícil que es trabajar en un reality… Lo digo y hasta me estreso", aseveró.



Foto: Instagram @facufacundo

Una de las cosas que menos le gustó, fue la hora que se demoraba en llegar al lugar de las grabaciones, ubicado en Calera de Tango. Tras esto, se encontraba con peleas entre los productores y los participantes, por lo que las grabaciones demoraban mucho en comenzar.

"Odié ser conductor de un reality. Perdón Resistiré, yo no estoy hablando mal de ti, pero esto no era para mí… yo no soy un conductor así, pero tuve que hacerlo. De verdad debo mucho dinero", admitió.

Sin embargo, le gustó mucho nuestro país. "Chile me salvó de que no me metiera un chile yo solo por haber estado en este proyecto", concluyó.

Revisa aquí sus declaraciones completas: