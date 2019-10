Fabrizio Copano sobre situación en Chile: Siento culpa de no poder ver este despertar en persona

El humorista Fabrizio Copano, quien se encuentra viviendo en Estados Unidos, ha compartido durante estos días de manifestaciones varios mensajes alentando al pueblo chileno a continuar en su lucha por las desigualdades sociales.

Sin embargo, este martes utilizó su Instagram para publicar un "post largo y latero", según él mismo comentó, donde habla de la distancia en términos políticos.

Junto a una postal de varios compatriotas frente al consulado de Chile en California, Copano expresó que "fue un privilegio compartir con ellos y sus historias" y que "me hizo pensar mucho en lo que significa la distancia en términos políticos".

"En estos días de caos, a veces me han llegado críticas (que no solo entiendo, si no seguramente yo mismo habría dicho cuando más joven) que versan: 'no puedes criticar si no vives acá'. Comentario que comparo a cuando un gringo me dijo: 'No puedes opinar, si no naciste acá'. Que extraño es ese espacio vacío que genera la inmigración, donde para algunos no eres legítimamente de ninguna parte", partió escribiendo.

En esa línea, agregó: "Por supuesto que yo estoy en total desacuerdo con esa regla e intento vulnerarla lo más posible. Estando informado y dando la cara, se puede opinar desde y sobre cualquier lugar de mundo, pero más que nada: debo y quiero hablar de Chile. Y mucho".

"Fue -y esporádicamente sigue siendo- mi hogar. Pero, por sobre todo, es el de mi familia y mis amigos. Amigos que están en la calle, protestando, en todas las comunas. Además de un hermano periodista que le toca cubrir el medio del toque de queda, cada noche. Por supuesto estoy preocupado. Por supuesto miro el celular esperando cada mensaje y veo las noticias con ansiedad, incredulidad, miedo, optimismo y culpa. Sobre todo esa culpa de no estar, de no poder ver este despertar en persona", siguió.



Finalmente, el comediante señaló que "intento decir lo que pienso con las pocas herramientas que tengo. Me como las puteadas y sigo pensando, intentado postear, aunque sea para que alguien sonría un poco. Por suerte ayer, escuchando a este grupo de compatriotas, sentí que todos vivíamos la misma ansiedad. Y eso me hizo sentir menos solo, por un rato".