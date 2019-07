Fabrizio Copano reveló que en El club de la comedia había conflictos y machismo

El humorista Fabrizio Copano hizo un "mea culpa" sobre el machismo vivieron en El club de la comedia de CHV.

En el programa Podemos hablar del mismo canal, el comediante contó que había conflictos en la época, ya que estuvieron alrededor de 7 años juntos, por lo que quedaron "chatos el uno del otro", pero que ahora recuerda a todos sus excompañeros con cariño.

"Por un lado, nosotros teníamos un grupo que éramos Rodrigo Salinas, Sergio Freire, Pedro Ruminot y yo, te estoy hablando de muchas peleas, pero esta era la más simbólica, porque después nos peleamos también entre nosotros (risas), pero la más simbólica era esa, estaba ese grupo, y luego por otro lado estaban Juan Pablo Flores, Pato Pimienta, Nathalie Nicloux y Natalia Valdebenito", explicó.

Agregando que "yo por muchos años consideré que no era una pelea machista, porque eran dos hombres, dos mujeres contra cuatro hombres, pero ahora que lo pienso con atención, y lo he pensado de vuelta, digo que en nuestro grupo no hubiera ninguna mujer hablaba muy mal de nosotros".

El comediante sostuvo que en la época él tenía 21 años, y ahora volvió a analizar lo que vivían, dándose cuenta que era un "machismo estructural", pues en su "equipo" no había ninguna mujer, lo que acarreó muchos otros conflictos.

