Exvocalista de Ráfaga confesó que ya no quiere cantar 'Una cerveza' por una delicada razón

El excantante del grupo tropical Ráfaga, Rodrigo Tapari, reveló la delicada razón por la que ya no quiere cantar la famosa canción Una cerveza.

Esto, debido a que el artista argentino de 35 años sufrió de una adicción al alcohol que lo llevó incluso a tratar de quitarse la vida.

"Con la típica excusa de que para poder cantar tenía que calentar la garganta, me tomaba dos botellas de whisky antes de cada show. Muchas veces me subí al escenario totalmente borracho", reconoció en el programa trasandino Almorzando con Mirtha Legrand.

"Es una ironía porque yo estuve 14 años siendo la voz del grupo y el éxito rotundo me llega con esa canción (…) yo compongo esa canción teniendo el problema del alcohol", sostuvo.

Explicando que ahora "yo les digo: 'No, yo la canto y no tomo. No hagan todo lo que dicen las canciones'. No es que reniego, pero es una canción que de a poco quiero limpiar de mi repertorio, porque considero que debo dejar de cantarla".

Agregando que "fue contradictorio para mí, porque estaba saliendo del alcohol y cantando Una cerveza".

Respecto a sus dos intentos de suicidio confesó que "en las dos oportunidades que lo intenté no recuerdo bien, pero fue un momento muy trágico", pero que logró superar todo con la "ayuda de Dios".