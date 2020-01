Extremistas realizaron rayados en las sedes del Partido Humanista y Revolución Democrática

Desconocidos vandalizaron las sedes de los partidos Revolución Democrática y el Partido Humanista en Santiago, con consignas a favor de los libertarios y en la línea de defender la dictadura militar.

El secretario general subrogante del PH, Claudio Ojeda, señaló en un comunicado que "demuestra su desesperación, porque pareciera que se han dado cuenta que su opción 'rechazo' cada vez pierde más fuerza en la calle" y que "no es primera vez que nos hacen estos rayados y estos ataques a nuestra sede. Pero esto demuestra una vez más lo equivocados que están cuando ellos hablan de la violencia, la verdad es que los violentos son ellos".

El mensaje en la sede del PH, "Don’t tread on me", es una frase que posee la llamada bandera de Gadsden, diseñada durante la guerra de independencia estadounidense contra los británicos y cuyo simbolismo y significado va mutando con el tiempo. Actualmente la moda es asociarla a agrupaciones libertarias que lo usan como eslogan para hablar de un Estado opresor contra las libertades individuales, definiendo esta opresión no como violentas y agobiantes fuerzas del orden sino simplemente respecto al cobro de impuestos.

Sede del Partido Humanista vandalizada:

Si bien los mensajes dejados en la sede de Revolución Democrática tienen un carácter más pinochetista que libertario, dado que ambas sedes fueron rayadas con pintura del mismo color en la madrugada del miércoles y quedan a 220 metros de distancia, es razonable suponer que él o los responsables sean los mismos en ambos casos.

Sede de Revolución Democrática vandalizada: