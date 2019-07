Exsuegro de Tonka Tomicic la tildó de 'ingrata' y ella respondió molesta: No es la realidad

Este lunes, TV+ emitió un reportaje en el programa Me Late sobre el pasado amoroso de Tonka Tomicic, entrevistando al padre de su primer pololo, cuando tenía tan sólo 14 años.

En la entrevista, Luis Duvauchelle, el exsuegro de la animadora de Bienvenidos, contó que ella "vivió con nosotros casi 15 años. Para nosotros fue un duelo y para mi hijo fue fatal. Por eso le mando a decir que es una ingrata", sentenció.

En la conversación, realizada por Luis Sandoval, el hombre contó algunos detalles del quiebre amoroso entre su hijo, Ives, y Tonka, y cómo esto afectó a todo su círculo cercano.

Tras las declaraciones de Duvauchelle, Tomicic se refirió al tema con La Cuarta, donde aseguró que "la historia que me cuentas (no la he visto) es falsa". Esto, porque según la versión del hombre, la comunicadora llegó a vivir a su casa cuando tenía 14 años y no se fue hasta cerca de los 30.

Sobre esto, Tonka manifestó que "afirmar que yo me fui a vivir a otra casa a los 14 años y no reparar en este punto y no decir nada al respecto, sería una falta de respeto a mi mamá, a mi papá y a mi nona, a toda mi familia".

Además, el medio conversó con cercanos a la animadora de Canal 13, quienes afirmaron que ella vivió en su casa, en La Florida, hasta más alla de los 20, con su familia. A eso de los 25 años, Tonka se mudó con Ives, pero a una casa que sólo ambos compartían.

Por lo mismo, Tomicic comentó que desconoce las intenciones de su exsuegro. "Tal vez corresponden a un mundo paralelo, pero no a la realidad", dijo.